Selecciones de Centroamérica en los Mundiales de la FIFA

Guatemala, Belice y Nicaragua son las únicas naciones que no han clasificado a las Copas del Mundo de la FIFA.
De las cinco selecciones grandes de Centroamérica, solo la Selección Nacional de Guatemala es la única que no ha logrado una clasificación a la Copa del Mundo de la FIFA (absoluta). Por su parte, Costa Rica suma seis presentaciones, Honduras tiene tres y con dos clasificaciones están El Salvador y Panamá. Por su parte, Nicaragua y Belice, junto a Guatemala, son las tres naciones que no han probado la gloria de clasificar a un Mundial mayor de la FIFA.
El Salvador fue la primera nación en clasificarse a la Copa del Mundo de la FIFA. Lo hizo cuando se realizó en México, que tuvo a Pelé como gran protagonista. Luego, los salvadoreños clasificaron a España 1982, donde coincidieron con la primera clasificación de Honduras, que más adelante lograría boletos para las ediciones de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.
Luego de El Salvador y Honduras, vino la época de Costa Rica, país que demostró ser el mejor futbol de Centroamérica al lograr una época de oro y sumar seis clasificaciones. Los costarricenses llegaron pro primera vez a un Mundial en Italia durante el año 1990. Posteriormente, clasificó a Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Brasil 2014 donde tuvo una actuación épica, la mejor de su historia; Rusia 2018 y Catar 2022. Es el gran ausente para la edición 2026.
Por su parte, Panamá fue la última en lograr clasificarse a un Mundial. Su primera vez ocurrió para Rusia 2018. Falló para Catar 2022, pero para el 2026 donde se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, los panameños lograron su segunda clasificación.
Mundiales de Costa Rica
- Italia 1990
- Corea-Japón 2002
- Alemania 2006
- Brasil 2014
- Rusia 2018
- Catar 2022
Mundiales de Honduras
- España 1982
- Sudáfrica 2010
- Brasil 2014
Mundiales de El Salvador
- México 1970
- España 1982
Mundiales de Panamá
- Rusia 2018
- Estados Unidos, México y Canadá 2026
Guatemala sin mundiales
Guatemala estuvo cerca de clasificar a un Mundial de la FIFA en dos oportunidades, pero falló. En la eliminatoria hacia el Mundial Alemania 2006, Guatemala quedó cerca de ganarse el derecho al repechaje, el cual quedó en poder de Trinidad y Tobago; y para el camino 2026, Guatemala necesitaba de dos triunfos para asistir a la Copa del Mundo de la FIFA, pero falló a lo grande en casa ante Panamá y ahí se esfumó esa posibilidad, a pesar de que ganó el último juego ante Surinam.