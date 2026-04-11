Selecciones de Centroamérica en los Mundiales de la FIFA

Guatemala, Belice y Nicaragua son las únicas naciones que no han clasificado a las Copas del Mundo de la FIFA.

De las cinco selecciones grandes de Centroamérica, solo la Selección Nacional de Guatemala es la única que no ha logrado una clasificación a la Copa del Mundo de la FIFA (absoluta). Por su parte, Costa Rica suma seis presentaciones, Honduras tiene tres y con dos clasificaciones están El Salvador y Panamá. Por su parte, Nicaragua y Belice, junto a Guatemala, son las tres naciones que no han probado la gloria de clasificar a un Mundial mayor de la FIFA.

El Salvador fue la primera nación en clasificarse a la Copa del Mundo de la FIFA. Lo hizo cuando se realizó en México, que tuvo a Pelé como gran protagonista. Luego, los salvadoreños clasificaron a España 1982, donde coincidieron con la primera clasificación de Honduras, que más adelante lograría boletos para las ediciones de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Luego de El Salvador y Honduras, vino la época de Costa Rica, país que demostró ser el mejor futbol de Centroamérica al lograr una época de oro y sumar seis clasificaciones. Los costarricenses llegaron pro primera vez a un Mundial en Italia durante el año 1990. Posteriormente, clasificó a Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Brasil 2014 donde tuvo una actuación épica, la mejor de su historia; Rusia 2018 y Catar 2022. Es el gran ausente para la edición 2026.

Por su parte, Panamá fue la última en lograr clasificarse a un Mundial. Su primera vez ocurrió para Rusia 2018. Falló para Catar 2022, pero para el 2026 donde se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, los panameños lograron su segunda clasificación.

Faltan dos meses para que inicie el Mundial 2026 La cuenta regresiva está en marcha: a dos meses del inicio, México y Sudáfrica se preparan para encender el Mundial 2026 en un duelo inaugural lleno de historia y expectativa.

Mundiales de Costa Rica

Italia 1990

Corea-Japón 2002

Alemania 2006

Brasil 2014

Rusia 2018

Catar 2022

Italia 1990: Los italianos fallan en casa y Alemania Federal es campeón Italia debió conformarse con el tercer lugar, y fue la segunda final consecutiva que disputaron alemanes y argentinos.

Mundiales de Honduras

España 1982

Sudáfrica 2010

Brasil 2014

España 1982: El Mundial de Italia y de Centroamérica Guatemala apareció por primera vez en una Copa del Mundo de la FIFA gracias al árbitro Rómulo Méndez.

Mundiales de El Salvador

México 1970

España 1982

Mundial México 1970: Pelé y Brasil conquistan tercer título “O Rei” hace historia en la primer Copa del Mundo que celebró México.

Mundiales de Panamá

Rusia 2018

Estados Unidos, México y Canadá 2026

Mundial Rusia 2018: Francia logra su segunda estrella Francia y Croacia fueron las selecciones que disputaron la final de la Copa del Mundo de la FIFA 2018.

Guatemala sin mundiales

Guatemala estuvo cerca de clasificar a un Mundial de la FIFA en dos oportunidades, pero falló. En la eliminatoria hacia el Mundial Alemania 2006, Guatemala quedó cerca de ganarse el derecho al repechaje, el cual quedó en poder de Trinidad y Tobago; y para el camino 2026, Guatemala necesitaba de dos triunfos para asistir a la Copa del Mundo de la FIFA, pero falló a lo grande en casa ante Panamá y ahí se esfumó esa posibilidad, a pesar de que ganó el último juego ante Surinam.

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