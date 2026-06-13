Policías se disfrazan de mascotas del Mundial para arrestar a narco

Un inusual operativo policial se registró en Lima, Perú, donde agentes del Grupo Terna del Escuadrón Verde de la Policía Nacional recurrieron a una estrategia poco convencional para detener a un presunto narcotraficante: disfrazarse de las mascotas oficiales de la Copa Mundial.
Los efectivos se vistieron como "Maple" y "Clutch" para acercarse sin levantar sospechas a la vivienda de Carlos Cabrera, de 48 años, conocido como "Pichichi", acusado de microcomercialización de drogas y con antecedentes de haber cumplido condena en prisión en al menos dos ocasiones.
De acuerdo con el jefe del Escuadrón Verde, Carlos Alcántara, el operativo fue resultado de un trabajo de inteligencia que permitió identificar la afición del sospechoso por el futbol y su interés por el ambiente mundialista. Esta característica fue clave para diseñar la estrategia de infiltración.
Una vez en el lugar, los agentes utilizaron las botargas para pasar desapercibidos en la zona hasta ejecutar el ingreso a la vivienda, donde lograron intervenir al objetivo. Durante el operativo, también se incautaron 2,524 paquetes de base de cocaína y un arma de fuego, según información confirmada por autoridades policiales.
El detenido enfrenta cargos por tráfico de drogas
El detenido enfrenta cargos por tráfico de drogas en la modalidad de microcomercialización, delito que en Perú puede ser sancionado con penas de entre tres y siete años de cárcel, dependiendo de la cantidad de sustancia incautada.
Las autoridades destacaron que este tipo de intervenciones forman parte de un trabajo especializado que busca adaptarse al entorno para evitar ser detectados, utilizando disfraces y estrategias de camuflaje como parte de sus operaciones.
No es la primera vez que esta unidad utiliza métodos similares. En 2024, un agente se disfrazó de personaje infantil en un operativo que también terminó con la captura de una persona vinculada al narcotráfico en Lima, una táctica que ha generado gran atención en redes sociales por su carácter inusual y creativo.