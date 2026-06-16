Tras 68 años, se repite jornada de cuatro empates en Mundial

Cuatro partidos, cuatro empates: Conoce cuál fue la última vez que ocurrió una situación similar a lo vivido el lunes.

Por primera vez desde hace 68 años, cuatro partidos mundialistas disputados el mismo día concluyeron en empate, informó este martes la FIFA.

A la sorprendente igualada sin goles del España-Cabo Verde, le siguió los no menos inesperados empates de Bélgica frente a Egipto (1-1) y de Uruguay contra Arabia Saudí (1-1) más el de Irán ante Nueva Zelanda que cerró la jornada (2-2).

Hace 68 años, curiosamente también un 15 de junio, cuatro partidos del Mundial de Suecia concluyeron en empate: Alemania-Irlanda del Norte (2-2), Paraguay-Yugoslavia (3-3), Suecia-Gales (0-0) e Inglaterra-Austria (2-2).

Sin embargo, no fueron todos los partidos de esa jornada, como pasó el lunes, porque se jugó la última fecha de los grupos 1, 2, 3 y 4. En total ocho partidos, en los que, además, Checoslovaquia goleó a Argentina (6-1), Francia ganó a Escocia (2-1) y Hungría a México (4-0) y Brasil a la Unión Soviética (2-0).

Mundial 2026 vivió una jornada que hizo trizas todas las quinielas El día que todas las quinielas se vinieron abajo en una sola jornada.

Jornada en Mundial 2026

España 0-0 Cabo Verde: La selección española se quedó sin gol en su primer partido en el Mundial 2026 contra Cabo Verde, con la que empató a cero, tras acumular pases, ocasiones y dominio sin tino sobre la portería contraria durante todo el duelo, en la primera jornada del grupo H del torneo.

Cabo Verde logra un histórico empate ante España Un muro defensivo y una actuación memorable del arquero Vozinha frustraron a España, que no pudo pasar del empate en el arranque del Grupo H.

Bélgica 1-1 Egipto: La selección de Bélgica empató 1-1 contra Egipto, que sigue sin ganar en su historia en los Mundiales y a la que igualó un 0-1 en contra con la irrupción de Romelu Lukaku, que forzó un tanto en propia puerta en el minuto 66 para equilibrar el marcador a los 14 segundos de entrar al terreno de juego del estadio Lumen de Seattle.

Bélgica y Egipto reparten unidades en el arranque del Grupo G Los Faraones estuvieron cerca de iniciar el Mundial con una victoria histórica, pero los Diablos Rojos encontraron el empate en la segunda mitad.

Uruguay 1-1 Arabia Saudita: Maxi Araújo salvó este lunes los muebles de Uruguay al marcar el gol del empate 1-1 con Arabia Saudí a los 80 minutos del partido que cerró la primera fecha del Grupo H de la Copa del Mundo 2026 y que se jugó en el estadio Hard Rock de Miami. La selección árabe se había puesto en ventaja a los 41 minutos del primer tiempo con anotación del defensa Al Amri con un disparo a boca de jarro por un rebote que dio el portero uruguayo Fernando Muslera después de una jugada de tiro de esquina.

Uruguay empata ante Arabia Saudita en su debut en la cita 2026 Un tanto de Maximiliano Araujo evita la derrota de la “Celeste” en su debut en Estados unidos.

Irán 2-2 Nueva Zelanda: Irán empató este lunes 2-2 ante Nueva Zelanda en un ajustado duelo marcado por el doblete de Elijah Just, con una auténtica demostración de fuerza sobre el césped a pesar de las severas restricciones impuestas por Washington.

En un emotivo partido, Irán y Nueva Zelanda dividen puntos En una jornada llena de goles, los neozelandeses no pueden dar el paso importante a su primera victoria mundial.

*Información EFE.

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