Tras 68 años, se repite jornada de cuatro empates en Mundial

Cuatro partidos, cuatro empates: Conoce cuál fue la última vez que ocurrió una situación similar a lo vivido el lunes.
Por primera vez desde hace 68 años, cuatro partidos mundialistas disputados el mismo día concluyeron en empate, informó este martes la FIFA.
A la sorprendente igualada sin goles del España-Cabo Verde, le siguió los no menos inesperados empates de Bélgica frente a Egipto (1-1) y de Uruguay contra Arabia Saudí (1-1) más el de Irán ante Nueva Zelanda que cerró la jornada (2-2).
Hace 68 años, curiosamente también un 15 de junio, cuatro partidos del Mundial de Suecia concluyeron en empate: Alemania-Irlanda del Norte (2-2), Paraguay-Yugoslavia (3-3), Suecia-Gales (0-0) e Inglaterra-Austria (2-2).
Sin embargo, no fueron todos los partidos de esa jornada, como pasó el lunes, porque se jugó la última fecha de los grupos 1, 2, 3 y 4. En total ocho partidos, en los que, además, Checoslovaquia goleó a Argentina (6-1), Francia ganó a Escocia (2-1) y Hungría a México (4-0) y Brasil a la Unión Soviética (2-0).
Jornada en Mundial 2026
España 0-0 Cabo Verde: La selección española se quedó sin gol en su primer partido en el Mundial 2026 contra Cabo Verde, con la que empató a cero, tras acumular pases, ocasiones y dominio sin tino sobre la portería contraria durante todo el duelo, en la primera jornada del grupo H del torneo.
Bélgica 1-1 Egipto: La selección de Bélgica empató 1-1 contra Egipto, que sigue sin ganar en su historia en los Mundiales y a la que igualó un 0-1 en contra con la irrupción de Romelu Lukaku, que forzó un tanto en propia puerta en el minuto 66 para equilibrar el marcador a los 14 segundos de entrar al terreno de juego del estadio Lumen de Seattle.
Uruguay 1-1 Arabia Saudita: Maxi Araújo salvó este lunes los muebles de Uruguay al marcar el gol del empate 1-1 con Arabia Saudí a los 80 minutos del partido que cerró la primera fecha del Grupo H de la Copa del Mundo 2026 y que se jugó en el estadio Hard Rock de Miami. La selección árabe se había puesto en ventaja a los 41 minutos del primer tiempo con anotación del defensa Al Amri con un disparo a boca de jarro por un rebote que dio el portero uruguayo Fernando Muslera después de una jugada de tiro de esquina.
Irán 2-2 Nueva Zelanda: Irán empató este lunes 2-2 ante Nueva Zelanda en un ajustado duelo marcado por el doblete de Elijah Just, con una auténtica demostración de fuerza sobre el césped a pesar de las severas restricciones impuestas por Washington.
*Información EFE.