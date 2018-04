VIDEO: Captan a un agresor sexual - Emisoras Unidas

La policía de Miami, Florida, Estados Unidos, lanzó un video de vigilancia que evidencia a un hombre que intentaba agredir sexualmente a una mujer.

Tavares Anthony Canty, de 34 años, ingresó a una casa en el vecindario e intentó secuestrar a una mujer.

El video muestra al sospechoso corriendo hacia la víctima, luego la agarra mientras trata de meterse en su casa, pero afortunadamente pudo escapar.

Después del incidente captado en video, el agresor atacó sexualmente a otra mujer en la misma zona.

UPDATE: The video below is of Tavares Anthony Canty who is wanted for attempted kidnapping & a sexual assault case that occurred the early morning of April 26, 2018 in #littlehaiti @CrimeStopper305 pic.twitter.com/DUsbwwsMRx

— Miami PD (@MiamiPD) 30 de abril de 2018