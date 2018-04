VIDEO: Capturan a una mujer por robar una mariposa - Emisoras Unidas

Una mujer fue arrestada por la Policía estadounidense, después de que robara una rara mariposa del Conservatorio Krohn en la ciudad de Cincinnati, Ohio.

El acto delictivo de Jamie Revis, de 36 años, ocurrió el 15 de abril, pasado y fue captado por las cámaras de vigilancia del recinto.

Las imágenes muestran cómo una empleada confrontó a Revis e intentó evitar que se fuera, pero la mujer logró escapar con la mariposa azul morfo africana.

Los profesores de Biología de la Universidad de Cincinnati, Stephen Matter y Patrick Guerra, señalaron que la mariposa probablemente habría muerto, dada su necesidad biológica de vivir en un clima más cálido que el de Cincinnati.

SURVEILLANCE VIDEO:

Someone stole a rare butterfly from Cincinnati’s Krohn Conservatory, police say https://t.co/A1Immc8fNa pic.twitter.com/wlXjcHFPpV

— WLWT.com (@WLWT) 18 de abril de 2018