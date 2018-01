Video en redes sociales causa controversia en redes sociales, juzgue usted - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

Una persona captó el momento en que el personal de una tienda de mascotas ubicada en el kilómetro 17 de carretera a El Salvador, maltrataba a un perrito.

Las imágenes fueron difundidas en un grupo de vecinos del área, quienes denunciaron que en esa tienda regularmente maltratan a las mascotas, y en los comentarios se lee que no es la primera vez que ocurre.

El video causó indignación entre los vecinos y clientes frecuentes del local; sin embargo, este video tuvo sus efectos.

El salón de Grooming pidió una disculpa pública y expresaron: “Lamentamos muchísimo lo sucedido, sabemos que como personas podemos cometer errores, pero lo sucedido no fue un error, mas no lo apoyamos, defendemos o consentimos. Así como ustedes, estamos realmente muy molestos y queremos expresarles que el Groomista Gustavo Adolfo García Cabrera, ya no labora para nosotros desde el día 7 de enero, 2018”.