VIRAL: ¿Sabes el porqué la tendencia del meme #Ferrari? - Emisoras Unidas

El cuento de Ferrari y yo… pic.twitter.com/JE93lfq1tA — DANIEL RUEDA (@DanielRueda) 16 de mayo de 2018



Durante los últimos días #Ferrari se convirtió en tendencia en Twitter en diversos países de América Latina. Los usuarios utilizaban la pregunta “¿Cuándo has visto una Ferrari?” y la completaban con alguna idea para responder a situaciones de su vida.

De acuerdo al portal Merca2.0, el origen de este fenómeno viral surgió a partir de una entrevista al actor Fernando Valencia, que ante la pregunta de si se haría un tatuaje respondió: “A diferencia de muchos actores, no tengo un solo tatuaje ni me lo pienso hacer porque, ¿cuándo has visto un Ferrari con calcomanías?”.

+Por qué usas brackets?

-Cuando has visto un Ferrari sin frenos? Ahk — Pasa el Pack PAPU (@Pas4ElPackPAPU) 17 de mayo de 2018



A partir de allí, utilizando el mismo formato de respuesta de compararse con una Ferrari se multiplicaron los mensajes. Hasta la cuenta oficial de Netflix Lationamérica tuiteó: “¿Por qué terminas las series tan rápido? ¿Cuándo has visto a un Ferrari ir despacio?”.

Esto abrió la puerta a que también se crearan cientos de memes, incluso de aquellas personas que llegaron a las redes y no entendían de qué se estaba hablando.

Ya la hice por qué como soy Ferrari siempre andaré siempre con gasolina. Mariana Boy pic.twitter.com/MgLgpOqbF3 — Yamir Castillo Soto (@Yamircas_12) 17 de mayo de 2018

Delibaradamente o no, la empresa de automóviles obtuvo una inusitada publicidad. Hasta el día martes el término “Ferrari” logró un total de 6.375.852 impresiones y un alcance de 4.609.068 cuentas.