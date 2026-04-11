Mujer mata a tiros a motoladrones que pretendían asaltarla

Un video captado por cámaras de seguridad se volvió viral al mostrar el momento exacto en que una oficial de la Policía Militar de São Paulo, Brasil, abatió a dos motoladrones que intentaron asaltarla mientras regresaba a su vivienda.
El hecho ocurrió la noche del jueves 9 de abril, alrededor de las 21:15 horas, en la calle Maria Medeiros, en el barrio Casa Verde, zona norte de la ciudad. En las imágenes, difundidas ampliamente en redes sociales, se observa a la agente caminando sola cuando es interceptada por dos hombres a bordo de motocicletas, quienes aparentaban ser repartidores de aplicación.
Segundos después, uno de los sospechosos desciende del vehículo y, junto a su cómplice, la amenaza con armas de fuego para despojarla de sus pertenencias. Sin embargo, la grabación muestra cómo la oficial reacciona de inmediato: saca su arma de servicio desde una mochila y dispara en repetidas ocasiones contra los motoladrones.
Tras los disparos, uno de los hombres cae abatido en el lugar, mientras el segundo queda herido. La agente logra desarmarlo y pide ayuda a gritos a vecinos del sector. De acuerdo con reportes oficiales, cuando los servicios de emergencia llegaron, el segundo sospechoso ya había fallecido.
Delincuentes utilizaban motocicletas con reporte de robo
Las autoridades informaron que los fallecidos, de 19 y 21 años, utilizaban motocicletas con reporte de robo y portaban armas de fuego. El caso quedó a cargo del Departamento de Homicidios y Protección de Personas (DHPP), que investiga lo ocurrido bajo las figuras de intento de robo y muerte derivada de intervención policial.
La oficial, cuya identidad no fue revelada, se presentó voluntariamente ante las autoridades y alegará haber actuado en legítima defensa. El video continúa circulando en redes, generando debate sobre seguridad y uso de la fuerza.