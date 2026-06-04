Niño sale expulsado de auto tras choque contra patrulla

Un impactante video difundido por el Departamento de Policía del Condado de Gwinnett, en Georgia, Estados Unidos, muestra el momento en que un niño sale expulsado de un vehículo tras un fuerte accidente de tránsito que involucró tres vehículos incluida una patrulla policial.
Las imágenes fueron captadas por la cámara corporal de un agente policial que se encontraba realizando una parada de tráfico cuando, de manera repentina, se registró el fuerte choque.
El video evidencia la violencia del impacto. Segundos después de la colisión, el menor sale despedido del automóvil y golpea el capó de la patrulla policial antes de caer sobre el asfalto.
Al percatarse de lo ocurrido, el oficial descendió de inmediato de su unidad para auxiliar al niño y verificar su estado de salud. Posteriormente, lo trasladó a la parte frontal de la patrulla mientras evaluaba las lesiones que había sufrido durante el accidente.
Las grabaciones muestran que el menor permaneció sentado junto al vehículo policial con su brazo derecho inmóvil debido al golpe recibido. En un primer momento, el menor intentó regresar al automóvil involucrado en el accidente; sin embargo, una agente acudió rápidamente para brindarle asistencia.
Niño sin heridas de gravedad
El siniestro también dejó severos daños materiales. Un segundo vehículo, de color negro y señalado preliminarmente como el presunto responsable del choque, terminó con la parte frontal completamente destruida tras impactar contra una jardinera.
A pesar de la aparatosidad del accidente y de las imágenes que rápidamente se viralizaron en redes sociales, las autoridades informaron que el menor sufrió únicamente rasguños y lesiones menores.
Tras recibir atención en el lugar, el niño pudo retirarse junto a sus familiares sin que fuera necesario un traslado de emergencia por heridas de gravedad.
Según medios locales, la Policía del Condado de Gwinnett compartió las imágenes como una medida de concienciación para recordar la importancia de proteger adecuadamente a los niños dentro de los vehículos y reforzar el uso correcto de los sistemas de seguridad infantil durante los desplazamientos.