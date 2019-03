Brie Larson es una superheroína gracias a esta rutina

Antes de pisar los estudios de grabación de Capitana Marvel, Brie Larson, quien hizo historia al convertirse en la primera superheroína en protagonizar una película de Marvel, se enfocó en mejorar su resistencia física, ya que el papel implicaba fuerza mental y física. View this post on Instagram I’m in Singapore for the first time …

