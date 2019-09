A veces, cuando una puerta se cierra se abre un universo entero

Cuando cerramos una puerta no lo hacemos por orgullo ni aún menos por cobardía. Lo hacemos porque ya no encaja lo invertido con lo recibido, porque ya no quedan ganas, porque ya no cuadran los puzzles, los ánimos, los sueños. Es entonces cuando toca cruzar el umbral del miedo para abrir otras puertas. Ahora bien, …

