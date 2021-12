Las investigaciones más impactantes de Guatespantos en 2021

Tras una temporada atípica, en la que sus investigaciones se vieron limitadas debido a las restricciones por la pandemia, el grupo Guatespantos volvió con más fuerza en este 2021 y les regaló a sus seguidores un año lleno de sustos.

Cementerios, casas embrujadas y lugares históricos con muchos misterios detrás; este equipo 100 % guatemalteco visitó sitios de todo tipo en el país para vivir experiencias inquietantes y paranormales y compartirlas con sus casi 75 mil suscriptores en YouTube.

Gilberto Soto, fundador y líder del proyecto, conversó con nosotros y nos reveló cuáles fueron, según el grupo, sus cinco investigaciones más impactantes y aterradoras realizadas durante este 2021.

Edificio “embrujado”

“Primero tendría que mencionar una de las más recientes investigaciones que publicamos en el canal. Visitamos un edificio (del cual no podemos revelar su ubicación) en el que, nos contaron, hace años fue asesinado en los sótanos uno de los guardias de seguridad.

Esto ocurrió, al parecer, cerca de uno de los baños, y precisamente allí es donde más gente ha reportado actividad paranormal. En el lugar hay una lámpara con sensor de movimiento, que justamente se activa cerca de la entrada del mencionado baño. Nosotros estábamos lejos, pero el sensor se activó.

En el último nivel (del edificio), además, escuchamos con si alguien quisiera abrir una de las puertas metálicas; como si la quisieran forzar. Allí, otro guardia nos contó que en ese lugar le ‘jalaron los pies’.

No creo que lo que sea que haya allí sea algo malo. Siento que tal vez el guardia que falleció está tratando de decir algo”.

Casa de la Cultura, en Quetzaltenango

“Aquí no fue tanto de ‘susto’ (la experiencia). Este lugar fue una cárcel antes y ahora es un museo; tienen un salón en donde todavía están las celdas.

El spirit box no había dicho nada en todo el lugar, pero a mí se me ocurrió ponerlo dentro de una de las celdas y cerrar la puerta. Entonces dije que si no hablaba (si no se manifestaba) lo iba a encerrar de nuevo, y casi de inmediato el spirit box empezó a hablar.

Fue algo curioso, pero tampoco siento que haya habido algo malo”.

Correos, en Xela

“La siguiente también fue en Quetzaltenango. Para esta investigación nos acompañó la hermana de Nancy (miembro del equipo), quien desde el inicio nos manifestó ser una persona escéptica y que nunca había vivido una experiencia paranormal.

Estando en el edificio de correos, el Kinect detectó una figura, y esta apareció encima de nuestra invitada. Luego, cuando salimos del lugar a eso de la medianoche, nos sorprendió un ave que salió volando de la nada, como si algo lo hubiera asustado, tanto que incluso se estrelló en el vuelo. Esto nos afectó mucho a todos, especialmente a la hermana de Nancy, incluso empezó a sentirse mal”.

Cementerio de San Miguel Petapa

“Como segundo lugar, y una de mis menciones personales, coloco la investigación que realizamos en el cementerio de San Miguel Petapa. El lugar estaba muy tranquilo, así que decidí ir yo solo al mausoleo de los niños. Caminando por el lugar, tuve una sensación como de haberme perdido en mi propia mente; no me salían las palabras y me bloqueé. Me sentía desbalanceado; como si todo el tiempo estuviera caminando hacia abajo por una pendiente. Pienso que alguna energía se me quiso apoderar de mí o me atravesó.

No dormí en cinco días. Tuve pesadillas muy feas en las que me veía cargando un ataúd de cartón azul; muy delgado y del cual salía un líquido. Estaba en un pueblo, delante de mí iba gente que también llevaba ataúdes. Yo no conocía a esas personas, pero abrieron las cajas, por lo que pude ver quiénes iban dentro: en la que iba frente a mí, yacía un señor con una herida en la cabeza; y en el mío había una anciana, muy delgada y pequeña, a quien tampoco reconocí. Fue muy extraño. Y aún después de haber despertado, sentía el olor del líquido que desprendía del ataúd”.

La casa de Kaminaljuyú

“En el primer lugar pondría la casa que visitamos en Kaminaljuyú. Antiguamente, ese lugar se usaba como sitio de oficinas, pero siempre reportaban sucesos extraños en su interior.

El equipo no aguantó trabajar allí, ni tampoco quedarse a dormir. Vimos sombras; escuchamos ruidos; se movieron objetos e incluso oímos un quejido horrible y se nos abrió una puerta (por sí sola). Fue tanto que en un momento pensé en abandonar la investigación, especialmente después de que viera una sombra avanzando hacia a mí, la cual hasta pensé que me iba a golpear.

Esa es la investigación que, como grupo, ponemos como número del 2021”.

Gilberto, además, se muestra contento de haber podido continuar de lleno con el trabajo de Guatespantos, y sobre todo se dice orgulloso de que en muchos sitios les abren las puertas para poder investigar.

“Me gusta porque nos abren las puertas. Me gusta que personas de otros países se enteren de estos lugares gracias al canal. Damos a conocer lugares bonitos e históricos, con historias pocos comunes. Estas personas ven los videos y nos dicen que les parecen interesantes”, comenta.

Para más contenido relacionado con el tema paranormal, puede visitar el canal de YouTube de Guatespantos, donde encontrará numerosas investigaciones realizadas en diferentes lugares del país, e incluso en el extranjero.

Publicidad