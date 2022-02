VIDEO. Mujer grabó a repartidor de comida frotándose los genitales antes de hacer la entrega

La cámara de vigilancia de una vivienda captó el momento en que un repartidor de comida rápida se rasca los genitales mientras realiza la entrega.

La denuncia fue realizada por una mujer, identificada como Alex Wright, quien reside en el pueblo de Chesterfield, en Derbyshire, en Inglaterra.

El sistema de videovigilancia que la mujer instaló en su casa grabó al trabajador de entregas la noche del viernes, 4 de febrero de 2022.

La joven de 22 años decidió ordenar comida a través del servicio delivery luego de un largo día de trabajo. Sin embargo, no pudo comerse la hamburguesa tras ver las imágenes.

“Yo usualmente recojo la comida, pero luego de un largo día no quería salir otra vez”, indicó la británica a The Mirror.

Agregó: “yo lo vi todo en vivo, y duró entre 45 segundos y un minuto”, detalló Wright.

“Inicialmente, lo vi del lado gracioso y me reí, antes de interiorizar cuán físicamente asqueroso era, al punto que no pude ingerir la comida”, relató.

Reembolso

Tras comunicarse con la compañía de delivery para hacer la denuncia, una representante le indicó que bloqueó al trabajador para que no pudiera hacer otra entrega en su casa. La empresa además le prometió un reembolso de £12.45 (unos US $17 dólares) que hasta el martes no había recibido.

Un hecho similar ocurrió el año pasado, un repartidor fue detenido y acusado de adulteración de alimentos luego que fuera captado poniendo sus testículos en la comida que un cliente había ordenado por internet y que pagó 89 centavos de propina.

La conductora del vehículo de entrega grabó el incidente y colocó el video en internet, diciendo:

“Eso es lo que recibes cuando das una propina de 89 centavos por un viaje de casi 30 minutos”, expresó.

Este hecho se registró en Tennessee, Estados Unidos.