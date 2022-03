VIDEO. La piloto que cambió el automovilismo por vender contenido sexual

Renee Gracie se convirtió en el 2015 en la primera mujer en ser piloto en competiciones de automovilismo con vehículos V8, pero su vida dio un giro de 180 grados al cambiar radicalmente de registro y dedicarse al contenido para adultos. La australiana formó dupla con Simona De Silvestro en la escudería Racing Australia durante los 1 mil kilómetros de Bathurst, pero su interés por las carreras fue disminuyendo poco a poco, y en contraposición su éxito en las redes sociales fue en aumento.

Un punto de inflexión que le llevó a tomar la decisión de pasarse a la industria del cine para adultos, concretamente en OnlyFans, donde vende contenido sexual sin censura. Ahora, en una entrevista concedida al tabloide británico ‘The Sun’, la expiloto se sinceró sobre cómo es su vida, su fuente de ingresos, y cómo está cumpliendo un sueño.

“Me encanta OnlyFans, el concepto y cómo cambió mi vida. Lo que hago es legal, pago impuestos, no le hago daño a nadie. Lo que hago por trabajo lo hace todo adulto, estoy viviendo un sueño”, relató para el medio británico.

Gana más de 20 mil euros a la semana

Todo llegó a raíz de las numerosas propuestas que le llegaban a través de las redes sociales, y es que ello fue lo que le motivó a cambiar su forma de vivir, algo que hizo en 2019, y que le ha permitido alcanzar un nivel de ingresos al alcance de muy pocas personas en todo el mundo. “Ha sido lo mejor que he hecho en toda mi vida. Me ha puesto en una posición que nunca podría haber soñado y lo disfruto”, reveló.

Gracie comenzó publicando algunas imágenes desnuda, por las que recibió unos ingresos de unos 2 mil euros, pero después pasó a subir más contenido, incluyendo videos, lo que hizo que sus ingresos aumentaran, y que a pesar de no desvelar la cantidad exacta de dinero que percibe, la cual ronda los 20 mil euros a la semana, y llegando a alcanzar los 10 mil euros al día. y confesó que “no bajo de las seis cifras al mes desde junio de 2020″.

Descarta volver al automovilismo

Además, sobre si sería capaz de regresar al automovilismo, respondió que es imposible. “La puerta ya se ha cerrado en esto. Me han dicho que no de muchas escuderías por ser quien soy y lo que hago. En Australia, las carreras son extremadamente reñidas y se rigen por reglas muy antiguas. No hay personas de color, no hay mujeres. Sé de primera mano cómo tratan a las mujeres también. No hay pilotos abiertamente homosexuales”, ha concluido.

