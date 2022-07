Revelan primera imagen de Keanu Reeves en “John Wick 4”

Para ir revelando más detalles, el equipo detrás del filme ha revelado la primera imagen oficial protagonizada por Keanu Reeves quien una vez más le dará vida a John Wick: 4.

En la fotografía solo el cuerpo del intérprete aparece nítido frente a un borroso fondo, que parece pertenecer a una iglesia, lleno de velas.

En abril la CinemaCon adelantó escenas de John Wick golpeando un poste de madera hasta hacer sus nudillos sangrar y peleándose con dos enemigos en una galería de arte, este misterioso primer vistazo podría simbolizar la calma antes de la tormenta.

