Video: presentadora de noticias sufre derrame cerebral en vivo

Una presentadora de noticias de Oklahoma, Estados Unidos (EE.UU.), reveló que sufrió “el comienzo de un derrame cerebral” durante un noticiero en vivo después de que su habla comenzara a fallar. Julie Chin, que trabaja para KJRH, afiliada de NBC en Tulsa, fue llevada de urgencia al hospital el sábado después de que se encontró luchando para leer el teleprompter frente a ella.

Tulsa news anchor Julie Chin has the beginnings of a stroke live on the air. She knew something was wrong, so tossed it to the meteorologist, as her concerned colleagues called 911. She’s fine now, but wanted to share her experience to educate viewers on stroke warning signs. pic.twitter.com/aWNPPbn1qf

— Mike Sington (@MikeSington) September 5, 2022