Carlos Bonavides será sometido a cirugía de emergencia

Carlos Bonavides reapareció ante las cámaras para confesar que deberá someterse a una intervención quirúrgica tras sufrir una infección en la próstata. El actor que dio vida al personaje de Huicho Domínguez en la telenovela El premio mayor dio más informes respecto a su estado de salud actual.

El famoso señaló que después de la broma en donde se desvaneció en vivo, su credibilidad ante cuestiones de salud se vio afectada. “Estuve cinco días con una infección en la próstata nomas que no quise decir nada porque ya era mucho pendiente, pensaban que era cotorreo”, comentó.

El famoso agregó que actualmente trae una sonda la cual es bastante incómoda. “En la puesta de la sonda, la Santa Inquisición se queda en pañales”, dijo mientras se levantaba un poco el pantalón.

Debido a su estado actual de salud, Bonavides señaló que acudiría a la Asociación Nacional de Actores con la finalidad de poder posponer unos días sus compromisos laborales. “Hoy voy a ir a la ANDA para que me digan, como tengo el miércoles teatro en el Insurgentes y el sábado un compromiso, voy a pedir que me prorroguen una semana”, añadió.

“Salí perfectamente bien de mi corazón, de todo; sólo tengo un riñón (…), si no me dicen que no (a la prórroga), me opero”, comentó.

El pasado 27 de julio, Carlos Bonavides fue internado de emergencia en un hospital de la Ciudad de México por tener complicaciones de salud. El actor permaneció bajo observación tras la detección de una bacteria.

