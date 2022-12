Rubí Ibarra anuncia primer concierto y usuario piden que se cancele

Aunque los 249 millones de votos no fueron suficientes para coronarse como la ganadora de La Academia, sin duda Rubí Ibarra se ganó el corazón de miles de mexicanos y de muchos latinoamericanos.

Tras su participación en el reality de TV Azteca, donde quedó en quinto lugar, la cantante comenzó sus pasos para lanzar su carrera musical, incluso interpretó unas canciones en el homenaje que le hicieron a Lucía Méndez.

Recientemente la joven de Potosí anunció su primer concierto el próximo 22 de diciembre en el foro 1869 en Ciudad de México, y así lo dio a conocer durante la semifinal de Masterchef Celebrity.

Ante esto internautas en redes reaccionaron. Las criticas no faltaron y diversos usuarios se pronunciaron ante el evento, asegurando que ella no canta y que se lo hicieron saber los jueces de La Academia.

-->

La llamada quinceañera más famosa de México, Rubí Ibarra, sorprendió a sus fans al confesar y revelar sus preferencias sexuales. En un live de Instagram, se sinceró con sus seguidores para mencionar que en su vida ha tenido tres novias.

“Veo que muchos me preguntan si me gustan las mujeres o no, y yo con esto les voy a decir las cosas porque siento que todavía no debí haber hablado de este tema, pero bueno… Sí, he tenido una que otra noviecilla”.