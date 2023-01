Dani Alves: El futbol, lo que distrae al brasileño en la cárcel

En las últimas horas circuló la noticia de que el futbolista Dani Alves habría tenido su primer partido en la cárcel Brians 2, ubicada en Sant Esteve Sesrovires, provincia de Barcelona, España.

Alves se encuentra recluido ahí hace más de una semana por la prisión preventiva que pesa sobre su persona debido a la denuncia de una joven que lo acusa de agresión sexual.

Esta situación fue similar a la que vivió el otro astro brasileño Ronaldinho cuando también fue encarcelado en Paraguay.

Alves actualmente se encuentra en la cárcel Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires, provincia de Barcelona, España. Según los detalles, el pasado jueves, el lateral sudamericano disputó su primer partido junto a los otros presos, quienes son fieles admiradores del jugador.

De acuerdo el diario, “algunos internos confirmaron que el futbolista se encuentra tranquilo y listo para aceptar las decisiones que se tomen frente al caso”.

“El futbolista se ha quedado fuera, y el Dani que está aquí es uno más. Aceptaré lo que venga. Me fui de casa con apenas 15 años. He superado en mi vida situaciones muy difíciles y complicadas. Esta será una más que pasará. No me asusta nada”, habrían sido las palabras de Alves, informa La Vanguardia.

Según testimonios de los mismos presos, Dani Alves omite hablar de su caso con sus compañeros en la cárcel Brians 2.

El mejor amigo de Alves en cárcel

Los medios españoles especializados en darle seguimiento al caso de Alves han asegurado que el compañero de cárcel del brasileño es Coutinho, supuestamente un guardaespaldas de otro astro de Brasil, Ronaldinho.

El abogado de Dani Alves pone todo su esfuerzo en alegar que el brasileño no supone ningún riesgo que esté en libertad para el proceso judicial.

La jueza lo envió a prisión por las diferentes contradicciones en la que cayó en sus declaraciones. Entre ellas, algo que nada tenía que ver con lo que se le acusaba.

