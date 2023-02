Victor Montagliani es reelegido como presidente de Concacaf

Este sábado fue reelegido el canadiense Victor Montagliani como presidente de la Concacaf, el aún vigente en el puesto fue el único candidato en el proceso de elección que se llevó a cabo en el 38 congreso Ordinario de Concacaf, que tuvo como sede la Antigua Guatemala.

Las 41 Asociaciones Miembros de Concacaf estuvieron presentes en el Congreso Ordinario en el que por unanimidad se eligió a Montagliani como presidente para el periodo, de cuatro años, que va de 2023 a 2027. Esta será la segunda ocasión del canadiense al frente del futbol de la región y durante su mandato ha implementado la Liga de Naciones, la expansión de la Copa Oro y la Concacaf W en el futbol femenino.

Luego de su reelección, el presidente de Concacaf anunció ante todas las delegaciones de la Confederación que iniciará la construcción de un complejo deportivo de última generación en la República Dominicana, el cual será utilizado para competiciones centralizadas.

Concacaf President Victor Montagliani reelected as President at the Confederation’s 38th Ordinary Congress in Guatemala pic.twitter.com/vcxZmELkBd

— Concacaf (@Concacaf) February 25, 2023