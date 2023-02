Concacaf: Así se definirán a los representantes para Conmebol Copa América 2024

La Concacaf renovó su formato de competencia para la tercera edición de la Liga de Naciones Concacaf (CNL), que comenzará en septiembre de 2023 y comprenderá la temporada 2023-2024. Este torneo dará boletos a los participantes para los torneos Copa Oro 2025 y la Conmebol Copa América 2024.

La Liga de Naciones Concacaf se seguirá jugando en un formato de tres Ligas (A, B y C). La modificación está para la Liga A, la cual tendrá 16 selecciones y ya no 12 como en la actualidad. Además, se creó la ronda de los cuartos de final.

La base será el ranquin de marzo 2023. Las cuatro mejores selecciones estarán automáticamente en los cuartos de final y las restantes doce jugarán por cuatro boletos para la fase de cuartos.

Los cuartos de final serán de ida y de vuelta; los ganadores avanzarán a las finales de la Liga de Naciones Concacaf 2023-2024 y se clasificarán para la Conmebol Copa América 2024. Las otras ligas quedan con 16 selecciones (B), nueve equipos (C).

Debido a la expansión de la Liga A, de cara a la edición 2023-2024, habrá ascenso entre ligas, pero no descenso. En la actual Liga de Naciones Concacaf, los ganadores de la Liga B, en la cual participa Guatemala, ascenderán a la Liga A los ganadores de grupo. Y los ganadores de la Liga C suben a la Liga B.

La fase de grupos de la CNL 2023-2024 se jugará durante las Fecha FIFA de septiembre, octubre y noviembre de 2023, seguido de las finales en marzo de 2024, para determinar el ganador de la tercera edición.

