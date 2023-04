Zury Ríos le devuelve mensaje a Sandra Torres: “Usted ya fue presidente”

Mediante un video publicado en sus redes sociales oficiales, la candidata a la presidencia por la coalición de partidos Valor y Unionista, Zury Ríos Sosa, indica que solicitó que la persona que fue grabada con atuendos del partido y disparando al piso para amedrentar a personas, fuese separada de la campaña electoral.

“Pueblo de Guatemala, he solicitado a la secretaria general del partido Valor, Ingrid Bernat, separar inmediatamente de la campaña electoral a la persona involucrada en los incidentes en Alta Verapaz. No aceptaré ningún acto de violencia que cause temor a los guatemaltecos, venga de donde venga”, indica el texto que acompaña el video.