Carlos Pineda analiza el autoexilio si la CC le niega participación en las elecciones

La noche de este martes, 23 de mayo de 2023, el periodista Fernando del Rincón entrevistó en CNN en Español al candidato a la presidencia del partido Prosperidad Ciudadana, Carlos Pineda. Durante el programa, el aspirante presidencial aseguró que analiza el autoexilio si la Corte de Constitucionalidad le niega la participación en las Elecciones Generales 2023.

“El problema, Fernando, ¿sabés cuál es? Me quedé con muchos enemigos, ese es mi problema, yo antes no tenía ni un solo enemigo y ahora me quedé con muchísimos enemigos con poder y yo sin poder. Este es un problema serio que hasta estoy pensando hacer las mismas que Jordán Rodas, o sea, el país Vasco muy frío, pero tal vez me iría un poquito más abajo a Sevilla o Valencia, no sé”, declaró Pineda.