ONU se pronuncia por los insultos racistas contra Vinicius

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos denunció públicamente este miércoles los insultos racistas contra el futbolista brasileño Vinicius Jr (Real Madrid) en un partido de la Liga española.

“Pedimos a todos los eventos deportivos del mundo que luchen, combatan y prevengan el racismo”, declaró el austríaco Volker Turk en una conferencia de prensa en Ginebra, estimando que este nuevo incidente marca “un recordatorio brutal de la prevalencia del racismo en el deporte”.

El domingo, el atacante de 22 años del Real Madrid fue objetivo de insultos, entre ellos de carácter racista, durante la derrota 1-0 de su equipo en Valencia.

Esos incidentes causaron un gran revuelo en España, donde se han multiplicado casos de racismo desde hace años, sin que desemboquen en grandes sanciones penales.

Sobre este asunto, Turk subrayó “la fortísima reacción de las autoridades”, subrayando que “comenzaron a detener a la gente muy rápidamente”.

“Debe haber una investigación. Es un asunto que va a preocupar a la justicia”, añadió.

Para el más alto responsable sobre Derechos Humanos en la ONU, “los que organizan los eventos deportivos se toman esta cuestión muy en serio”.

Turk considera que el deporte tiene numerosos aspectos positivos pero que “también hay que ocuparse del lado sombrío”. El Alto Comisario pidió a sus servicios preparar un informe de orientación sobre el racismo en el deporte.

