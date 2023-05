Mauricio Pochettino, nuevo entrenador del Chelsea

Pochettino, de 51 años, firma un contrato de dos años con opción a una temporada más y volverá a la Premier League cuatro años después de ser despedido por el Tottenham.

Eliminado de todas las copas, el Chelsea terminó la temporada de Premier League en la posición 12, lejos de los estándares habituales del campeón de Europa en 2021. Pochettino deberá partir desde cero y centrado en las competiciones domésticas, ya que el Chelsea no se ha clasificado a competiciones europeas.

