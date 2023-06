Primera División: Asamblea define calendario y fecha de inicio del Apertura 2023

Autoridades deportivas de la Liga Primera División de No Aficionados llevó a cabo el martes su Asamblea General Ordinaria para establecer detalles importantes para la temporada 2023-2024, entre ellos, la regionalización de su liga, el calendario de juegos y fechas de inicio y finalización del campeonato, entre otros.

Lo primero fue establecer los nuevos clubes que estarán disputando el Apertura 2023 y el Clausura 2024. En ese sentido, F. C. Santa Lucía Cotzumalguapa y Deportivo Iztapa serán los clubes que llegan de la Liga Nacional. Los ascendidos de la Liga Segunda División son: Cuilapa F. C., Fraijanes, Democratence F. C. y Juventud Copalera.

Además, existe el caso especial de Heredia de Morales Izabal, quien adquirió los derechos federativos de Catarina F. C.

Regionalización

Ya con los 20 equipos de la Liga Primera División, se procedió a regionalizarlos, y quedaron así:

Grupo A: Deportivo Marquense, Deportivo Suchitepéquez, Iztapa, Sololá, Santa Lucía Cotzumalguapa, Quiché F. C., Democratence, Deportivo Nueva Concepción, Juventud Copalera y San Pedro F. C.

Grupo B: Cuilapa F. C., Atlético Mictlán, San Benito, Deportivo Sacachispas, Barberena, Juventud Pinulteca, Fraijanes, Heredia, Universidad y Aurora F. C.

Inicio de campeonato

La Primera División estableció mediante la Asamblea General Ordinaria que el arranque del torneo, es decir la fecha 1, se realizará los días viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de julio, el mismo fin de semana que se pondrá a rodar el balón en la Liga Nacional.

El partido final del Apertura 2023 de la Primera será el sábado 9 o domingo 10 de diciembre del presente año. Los finalistas automáticamente adquieren el 50 % de posibilidad para ascender a la Liga Nacional para la temporada 2024-2025.

Fecha 1

Así queda establecida la jornada inaugural en la liga de ascenso del futbol guatemalteco, la segunda en importancia en la estructura de ligas. Se destacan partidos como el Usa-Aurora y el de los “Leones del Occidente” y los “Peces Vela”

Grupo A

Marquense-Iztapa

Sololá-Santa Lucía Cotzumalguapa

Suchitepéquez-Quiché F. C.

Democratence F. C.-Nueva Concepción

Juventud Copalera-San Pedro F. C.

Grupo B

Cuilapa-Atlético Mictlán

San Benito F. C.-Deportivo Sacachispas

Barberena-Juventud Pinulteca

Fraijanes-Heredia

Universidad- Aurora F. C.