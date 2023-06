Cancelan contrato con SEGA por programa de transmisión de datos

La Junta Electoral de Distrito Central (JEDC) realizó una conferencia de prensa para informar a la población sobre los avances y decisiones tomadas durante el proceso electoral, con la finalidad de resolver dudas.

Se abordaron temas relacionados con la captura de actas, seguridad de las juntas, resguardo de información, entrega de resultados y varios aspectos más.

Entre los puntos más sobresalientes de la conferencia fue que se confirmó la cancelación del contrato con la empresa SEGA.

José Murúa, presidente de la junta electoral, aseguró que, derivado a la lentitud que presentaba este sistema, fue que dejó de utilizarse.

“En el gobierno no existen anticipos, no existen pagos por servicios no concluidos, a diferencia de la empresa privada. Aquí al momento en que das por concluido un contrato porque no se llevó a cabo el servicio contratado, ahí termina, no hay pago al respecto”, añadió.