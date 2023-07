Diego González explica los motivos para aceptar jugar con Xelajú M. C.

Diego González nación en Tequila, Jalisco, México, y desde hace ocho años su vida comenzó a ligarse con el futbol cuando se inició el equipo de las inferiores de Chivas del Guadalajara. El lunes, fue presentado como nuevo jugadore del campeón del futbol guatemalteco, Xelajú M. C., club que tendrá participación internacional en la Concacaf y que busca dar la mejor cara por el futbol de la nación.

Tras ser anunciado su traspaso del Herediano de Costa Rica a Xelajú de Guatemala, Diego González brindó sus primeras declaraciones ya como jugador altense. “Estoy muy contento. El club y los compañeros me han recibido y tratado bien”, dijo.

Añadió: “La expectativa es muy alta porque uno como jugador tiene objetivos personales, y obviamente grupales, como buscar el bicampeonato”.

González reconoció que desde que tuvo los primeros contactos con su nuevo estratega, el guatemalteco Amarini Villatoro, desde ese momento ya se le mete el chip de ganador, “ese chip de venir a ganar y competir”.

Al ser consultado sobre qué conoce de su nuevo equipo, el azteca respondió: “Yo he escuchado de club por otros amigos costarricenses. Me puse a investigar y me motivó que jugarán la Concacaf (Copa Centroamericana 2023), el cual es un gran torneo, y venir a buscar el bicampeonato, que es el objetivo”.

Diego acepta que esos objetivos son los que lo motivaron a venir a Guatemala.

González repite que como jugador él tiene “objetivos y nuevas metas por cumplir”. “Este cambio para mí es para bueno. Es para buscar objetivos y conocer el futbol de aquí”, contó.

#Apertura2023 | Xelajú M. C., presenta al mexicano Diego González como una de sus nuevas incorporaciones para la temporada 2023-2024. #MercadoDeFichajes pic.twitter.com/xlv2e9qRCh — El Mejor Equipo (@EUDeportes) July 11, 2023

“Vengo bien”

Diego González, quien ha hecho carrera futbolística en las inferiores de Chivas y Toluca, además del Herediano en Costa Rica, explicó que el torneo pasado jugó casi todos los partidos. “El torneo empecé con una lesión, pero lo cerré jugando hasta la semifinal. Yo vengo bien y a adaptarme lo más pronto posible porque el tema de la altura es más complicado que allá (Costa Rica)”, reflexionó.

Diego González viene a préstamo por dos torneos a Guatemala, y recuerda que aún tiene año y medio de contrato con el Herediano: “Los planes eran quedarme en Herediano, luego salió la opción de Xela, lo platiqué con mi familia, para dar el sí. Para mi carrera es un gran reto y hay que afrontarlo de la mejor manera”.

González se inició en el futbol en la Sub-15 de Chivas de Guadalajara y luego pasó al Toluca hasta que llegó a la Sub-20, gracias al apoyo del director deportivo, José Luis Real. Su primer salto al futbol extranjero lo dio en la temporada 2019-2020 cuando pasó al Herediano.

González regresó a Toluca para luego llegar por segundo ciclo al Herediano, y de ahí recalar en Guatemala con el equipo quetzalteco de Xelajú M. C.