Sandra Torres: “El que está limpio ni de jabón necesita”

Durante una entrevista en el programa “A Primera Hora” de Emisoras Unidas, se analizó la campaña electoral para la segunda vuelta con la candidata presidencial Sandra Torres, del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). En relación a la falta de oficialización de los resultados electorales, la aspirante a la Presidencia expresó su desconocimiento sobre quienes podrían estar detrás de retrasar el proceso de divulgación.

La candidata resalta la importancia de la transparencia y la prontitud en la divulgación de los resultados para mantener la confianza y la estabilidad en el sistema democrático.

Torres expresó su percepción de que está siendo objeto de una “campaña negra” por parte de sus adversarios políticos. En ese sentido, afirmó que “el que está limpio ni de jabón necesita”.

“La presunción de inocencia es un derecho que todos tenemos. Yo ya pasé por eso: me tildaron de un delito que no cometí; una persecución política sin precedentes (…) A mí los adversarios me insultan y me faltan el respeto ‘grueso’, y eso es bueno ventilarlo”, aseveró.