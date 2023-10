VIDEO. Magistrada sufre percance durante allanamiento en sede del TSE

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) dio a conocer que la magistrada Blanca Alfaro sufrió un incidente en el marco de las diligencias que realizaba este sábado 30 de septiembre el personal del Ministerio Público (MP) en la sede central de la institución, que finalizaron con el secuestro de los documentos que contienen los resultados de las votaciones.

El órgano electoral compartió por medio de sus redes sociales las imágenes del momento en el que durante el secuestro de las actas electorales se dio un forcejeo debido a que los magistrados titulares se oponían a la extracción de la papelería.

Señaló que hubo una situación tensa que involucró a los agentes de la Policía Nacional Civil y el personal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del MP, pues los magistrados actuaron “en defensa del orden electoral”.

También puede leer: CC admite para trámite los amparos presentados por el TSE

La magistrada Alfaro brindó declaraciones a los medios de comunicación en la sede del TSE justo después de que se retirara el personal del MP y se llevara las actas originales con los resultados de las elecciones.

“No sabemos qué pueda pasar. Yo solo les puedo decir que es triste, muy triste pasar toda la noche, ver que pidieron todo el acceso posible a todo lo que quisieron y ver que no hay manera que podamos nosotros (evitarlo). Estamos iniciando un mes de la no violencia, el 2 de octubre es el día de la no agresión, la no violencia entre pueblos y hermanos, debemos caracterizarnos por la paz”, dijo conmocionada.