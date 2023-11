“No quiero morir”, actriz de Beverly Hills 90210 confirma que su cáncer se ha extendido

Shannen Doherty, la reconocida actriz de series como “Embrujadas” y “Beverly Hills 90210“, reveló a sus millones de fans que el cáncer de mama que le diagnosticaron en 2015 se encuentra en etapa cuatro, y por desgracia, se ha expandido hacia sus huesos.

La actriz de 52 años, inicialmente fue diagnosticada con cáncer de mama en etapa dos en el 2015. Tras someterse a una doble mastectomía y una larga series de quimioterapias y radiación, Doherty logró una remisión de la enfermedad en 2017.

Sin embargo, el cáncer regresó en etapa cuatro y haciendo metástasis en otras partes de su cuerpo. De hecho, fue la propia actriz quien reveló a sus redes sociales que se había sometido a una cirugía craneal para extirpar un tumor cerebral, después que los médicos confirmaran que el cáncer se había diseminado hacia su cerebro.

A mediados de este año, la actriz publicó un video en el que se le ve en una cama de hospital momentos antes de entrar al quirófano.

Junto con las imágenes, Doherty escribió un extenso mensaje en el que explicaba el miedo que le recorría el cuerpo por lo mal que podía salir la operación cerebral.

“Claramente estoy tratando de ser valiente pero estoy petrificada. El miedo fue abrumador para mí. Asustada por todos los posibles malos resultados, preocupada por dejar a mi mamá y cómo eso la afectaría. Preocupada de que saldría de la cirugía sin ser la misma. Así es como puede verse el cáncer”, expresó en su emotiva publicación.

Ahora, Shannen Doherty hizo un repaso sobre su estado actual de salud y ha confesado que su cáncer se encuentra en etapa cuatro y se ha expandido hacia sus huesos.

“No me quiero morir. Aún no he acabado de vivir. No he acabado de amar. No he acabado de crear. No he acabado de cambiar las cosas, a mejor, espero. Simplemente aún no he terminado”, afirma con un mensaje que ha conmocionado a sus fans.

“La gente asume que cuando tienes un cáncer de este tipo significa que no puedes andar, ni comer, ni trabajar. Dan por sentado que estás acabada, jubilada’. Y no es así”, agrega.

“Cuando te preguntas, ¿por qué yo? ¿Por qué tengo cáncer? y ¿por qué volvió mi cáncer? ¿Por qué estoy en estadio 4?’, eso te lleva a intentar buscar el verdadero propósito en la vida”, reflexiona.

La actriz espera poder entrar en algún ensayo clínico y encontrar un tratamiento.

