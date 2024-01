¡Lady in Red! Selena Gomez deslumbra con su belleza en los Golden Globes

No cabe duda que Selena Gomez está comenzando el año de la mejor manera, no solo por su nueva relación, sino su carrera con la nominación por la serie “Only Murders in the Building“, ahora acapara la atención en los Golden Globes.

Estos premios nos traen looks que nos gustan especialmente los que usa la cantante, quien pese a que esta esta es solo su segunda vez como nominada en esta alfombra roja, nunca defrauda con su estilismo.

Este año ha elegido un original vestido rojo con detalles en negro en el que la falda era la verdadera protagonista, no solo por su original corte asimétrico, sino por el volumen estilo ‘Menina’ moderna que lo hacía totalmente especial.

Si oyen cómo la llaman? Como la camarógrafos buscan una mínima interacción de ella? Es que es Selena Gomez una mujer que solita se hizo un nombre en este mundo y si, siempre será famosa y amada pic.twitter.com/Oi629MRLh9 — y̸u̸s̸ 🤍 樂☆ (@Nazareht04) January 8, 2024

Además, en la parte del torso, el vestido estaba lleno de cut outs decorados con flores negras, que le daban un toque totalmente diferente y original.

Ella está nominada en la categoría Mejor Actriz en serie de comedia y compite junto a Rachel Brosnahan,’The Marvelous Mrs. Maisel’, Quinta Brunson por ‘Colegio Abbott’, Ayo Edebiri por ‘The Bear’, Elle Fanning por ‘The Great’ y Natasha Lyonne por ‘Poker Face’.

Selena Gomez en la alfombra roja de los #GoldenGlobes 2024. 👸 pic.twitter.com/BrvJx0ONlt — Selena Gomez Spain | Fan Page (@SelGomez_es) January 8, 2024

El amor llega a la cantante

Selena Gomez tiene una relación amorosa con el productor Benny Blanco, quien hace unos días emocionó a los fans al compartir su felicidad presumiendo a su nueva novia.

A través de historias cautivadoras y fotos llenas de alegría, la pareja ha llevado la narrativa de su romance a un nuevo nivel.

Las imágenes muestran la facetamás natural de la artista: sin apenas maquillaje —solo un poco de máscara de pestañas— y con el pelo ligeramente encrespado.