Bukele: El Salvador almacena más de 5 mil bitcoins en “billetera fría”

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que su Gobierno transfirió a una “billetera fría”, como se conoce a dispositivos físicos para almacenar criptomonedas sin conexión a Internet, “gran parte” del criptoactivo acumulado por el país.

“Hemos decidido transferir una gran parte de nuestro bitcoin a una billetera fría, y almacenar esa billetera fría en una bóveda física dentro de nuestro territorio nacional”, anunció Bukele en sus redes sociales, en un mensaje en inglés. Lo acompañó, sin entrar en detalles, con una imagen con la supuesta transferencia y la dirección en la cadena de bloques, ‘blockchain‘ en inglés, de la billetera. De acuerdo con la imagen, la billetera física almacenaría 5 mil 689 bitcoins, con un valor 406 millones 607 mil 655 dólares.

Una revisión en la cadena de bloques de bitcoin, en el explorador del portal ‘blockchain.com‘, indica que a esa dirección se habrían realizó 6 transferencias entre el 12 y 14 de marzo, mismo resultado arroja el sitio ‘btc.com‘.

We've decided to transfer a big chunk of our #Bitcoin to a cold wallet, and store that cold wallet in a physical vault within our national territory.

You can call it our first #Bitcoin piggy bank 🇸🇻

It's not much, but it's honest work 😂 pic.twitter.com/dqzedykxT1

— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 14, 2024