Brutal asalto en bus de Villa Hermosa a la Avenida Petapa queda captado en video

Un brutal asalto ocurrido en un bus que cubre la ruta de Villa Hermosa a la Avenida Petapa fue captado por las cámaras de seguridad dentro de la unidad de transporte. El video, que se ha viralizado rápidamente en las redes sociales, muestra el momento exacto en el que dos delincuentes, que fingían ser pasajeros, asaltan a los usuarios del bus.

En las imágenes, se puede observar a los dos sujetos, ambos con mochilas y gorras, sentados en los asientos del medio del autobús. Uno de los asaltantes se levanta y se acerca a su cómplice, quien saca un arma de fuego de su mochila y se la entrega. En ese momento, el asalto se desencadena, generando pánico entre los pasajeros.

Según los testimonios de los afectados, los delincuentes abordaron el bus en Pacific Villa Hermosa y descendieron en La Arenera, una zona baja de la zona 21, tras cometer el atraco. Durante el asalto, el piloto del bus fue amenazado en varias ocasiones con el arma de fuego, y los asaltantes le ordenaron que apagara las cámaras de seguridad bajo la amenaza de dispararle.

La unidad de transporte colectivo afectada cubre la ruta desde Villa Nueva, pasando por Villa Hermosa y movilizándose por toda la Avenida Petapa en la zona 12 hasta llegar a El Trébol y viceversa.

Este incidente ha generado una ola de indignación entre los usuarios de las redes sociales, quienes exigen a las autoridades que tomen medidas inmediatas para garantizar la seguridad en el transporte público.

La viralización del video ha aumentado la presión sobre las autoridades para que actúen con prontitud y eficacia. Los usuarios del transporte colectivo piden un mayor patrullaje y vigilancia en las rutas cortas, así como la implementación de medidas de seguridad adicionales para proteger a los pasajeros y conductores de estos actos delictivos.

Hasta el momento, no se ha informado de capturas relacionadas con este asalto.

“Pero no vaya a ser que alguien se defienda o les haga algo, que rápido aparecen los ‘policías’ para agarrar al que se defendió de un atraco”, “Deberían dar a conocer que están siendo asaltados, eso ayudaría mucho, y cualquiera que vea eso podría llamar a las autoridades; bueno, a no ser que los pilotos estén de acuerdo, recordemos que también son amenazados”, “Los mismos pilotos se ponen de acuerdo con los ladrones porque a los pilotos no les quitan nada”, “Llevan años asaltando esa ruta de la misma manera y se bajan en el mismo lugar. Los choferes de Cotrauvin son sus cuates, por eso no les roban a ellos, solo a los pasajeros”, son algunos de los comentarios en el video.