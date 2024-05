Lo que debes saber de “Todo un hombre” la serie que está en el top 10 de Netflix

La adaptación de la novela Todo un hombre (A man in full) de Tom Wolfe, disponible en Netflix, es una creación de David E. Kelley (Big Little Lies y The Undoing) y dirigida por Regina King y Thomas Schlamme.

Este proyecto, protagonizado por Jeff Daniels, implicó el desafío de condensar una obra literaria de más de mil páginas en una miniserie de seis episodios, una hazaña lograda al costo de cambios significativos y omisiones para adecuar la historia al medio audiovisual.

¿De qué trata? Charlie Croker (Daniels) es el hijo predilecto de Atlanta. Un héroe del fútbol americano de Georgia Tech convertido en magnate de bienes raíces, tiene todo lo que un hombre distinguido podría desear: dinero, poder, una hermosa y joven segunda esposa (Sarah Jones) y la adoración de la alta sociedad.

Excepto que una de esas cosas es solo una fachada: las empresas de Croker tienen una deuda de casi mil millones de dólares, y el banco ha venido a llamar.

Esa carga está liderada por Raymond Peepgrass (Tom Pelphrey), un gerente intermedio cuyo odio hacia Charlie va más allá de la rivalidad profesional, y Harry Zale (Bill Camp), un aspirante a macho alfa que busca vencer a Charlie en la arena financiera.

¿Quién acompaña a Jeff Daniels?

La miniserie estrenada este 12 de mayo, cuenta con un impresionante elenco, que incluye a Diane Lane, William Jackson Harper, Tom Pelphrey, Jon Michael Hill, Aml Ameen, Sarah Jones, Lucy Liu, Chanté Adams y Evan Roe, lo que agrega profundidad a la intrincada narrativa.

Regina King, actriz ganadora de un Oscar y un Emmy, dirige parte de la serie, marcando su regreso a la dirección después de su aclamado debut con ‘One Night in Miami…’ Tommy Schlamme, conocido por su trabajo en ‘Spin City’ y ‘Parenthood’, dirige la otra mitad, asegurando una narrativa visual convincente.

La narrativa cuenta con 6 episodios de 40 minutos cada uno.