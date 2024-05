“Se me salió el globo ocular”, Jeremy Renner cuenta detalles de su accidente

Jeremy Renner visitó el programa de Jimmy Fallon y contó detalles sobre el día en el que una máquina quitanieves de siete toneladas le pasó encima y cómo sobrevivió para contarlo.

El 1 de enero de 2023, el famoso actor sufrió un grave accidente que casi le cuesta la vida.

El percance sucedió cuando quiso intentar que la barredora no aplastara a su sobrino y esta se le salió de control, tanto que quedó atrapado sobre una de sus ruedas.

“Se me fue de las manos e iba a aplastarlo”, mencionó con seriedad en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Pese a que las heridas fueron múltiples, durante la entrevista recordó una muy crítica.

“Te ves un ojo con el otro porque se me salió el globo ocular”. expresó.

“Tuve que exhalar con todas mis fuerzas para poder volver a aspirar aire. No sabía que tenía un pulmón reventado, pero solo tenía que respirar. Si no, me hubiera muerto, olvida lo del globo ocular y los huesos rotos”, comenta.

Además, contó que tiene una prótesis en la pierna izquierda y que parte de su cara y espalda son “de metal”.

El intérprete de Hawkeye en ‘Avengers’ aseguró que desde aquel dramático episodio comenzó a ver la vida con otros ojos.

“Sé que es imposible que tenga un mal día el resto de mi vida, ese es mi regalo”, reflexionó. También admitió que tiene pesadillas continúas sobre el accidente.

A sus 53 años, Jeremy Renner siente que volvió a nacer y cree que puede lograr todo lo que se proponga. Hoy en día retomó su carrera y está trabajando en la serie ‘Mayor of Kingstown’, un thriller policial de Paramount.

El accidente representó un duro golpe para Renner, tanto en el aspecto físico como en el emocional.

