Mbappé no está en los convocados de Francia para los Juegos Olímpicos

El delantero Kylian Mbappé, uno de los jugadores más emblemáticos del fútbol mundial, no figura en la lista preliminar de convocados por Francia para los Juegos Olímpicos de París 2024. El anuncio fue realizado este lunes por el seleccionador del equipo olímpico francés, Thierry Henry, quien aclaró que la lista es provisional y está sujeta a cambios.

Thierry Henry explicó que la lista de convocados actual no es definitiva y que las negociaciones con diversos clubes están en curso. La principal dificultad radica en que los Juegos Olímpicos no coinciden con una fecha FIFA, lo que significa que los clubes no están obligados a liberar a sus jugadores para el torneo.

¿Irá Mbappé a Juegos Olímpicos?

El seleccionador subrayó que las conversaciones con muchos clubes han sido complicadas, especialmente con el Real Madrid, equipo con el que Mbappé ha sido vinculado como posible destino. Henry describió las negociaciones con el club madrileño como “tajantes” y directas, sin posibilidad de llegar a un acuerdo para permitir la participación del delantero en su ciudad natal. “Las personas con las que yo he hablado han sido muy directas (…) No hubo negociación: llegas, pides, te dicen que no y te vas”, afirmó Henry.

En la lista provisional anunciada por Henry figuran dos jugadores mayores de 23 años: Jean-Philippe Mateta, del Crystal Palace, y Alexandre Lacazette, del Lyon. El seleccionador adelantó que incluirá a un tercer jugador con experiencia para fortalecer al equipo.

En la lista provisional también se encuentran dos jugadores del París Saint-Germain, Warren Zaïre-Emery y Bradley Barcola, quienes acudirán previamente a la Eurocopa. Sin embargo, Henry advirtió que su presencia en los Juegos Olímpicos dependerá de las negociaciones que se mantendrán en las próximas semanas, destacando la dificultad de garantizar su disponibilidad.

El seleccionador destacó que, a diferencia de los clubes extranjeros, los equipos franceses han mostrado mayor disposición para ceder a sus jugadores para la cita olímpica. Esta actitud ha sido valorada positivamente por Henry, quien entiende las reservas de los clubes extranjeros dadas las circunstancias y las exigencias del calendario deportivo.

Thierry Henry elaboró una lista preliminar de 26 jugadores. El próximo 3 de julio deberá presentar una lista definitiva de 22 jugadores a la FIFA, que incluirá 18 jugadores oficiales y 4 reservas. Esta lista será confirmada dos días después al Comité Olímpico Internacional (COI). La selección olímpica francesa está prevista a reunirse el 16 de junio para preparar una competición que comenzará el 24 de julio, dos días antes de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París 2024.