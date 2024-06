IMÁGENES FUERTES. Jirafa ataca a niña que intentó alimentarla

Una niña de 2 años, originaria de Estados Unidos, fue atacada por una jirafa en un safari en Texas el pasado sábado 1 de junio. Según medios locales, la familia se encontraba en el parque intentando alimentar a los animales cuando ocurrió el incidente.

La jirafa se aproximó al vehículo de la familia y atacó a la niña mientras intentaba darle comida que habían comprado en el mismo parque. Una mujer, identificada como Paisley Toten, quien también estaba en el safari Fossil Rim Wildlife Center y presenció lo sucedido, detalló a medios locales que el animal tomó a la menor de su camiseta y la elevó por los aires.

La testigo de los hechos comentó que probablemente el animal estaba buscando alimento dentro del vehículo, ya que las personas que visitan el parque pueden comprar bolsas con comida para las especies que ahí viven.

“Estábamos tres autos detrás de una camioneta roja y vimos a la jirafa agarrar accidentalmente la camisa de una niña junto con la comida y levantarla de la plataforma del carro”, dijo Toten ante medios locales. Afortunadamente, el animal soltó a la niña a pocos metros de altura, por lo que la pequeña terminó cayendo del vehículo y aterrizó en los brazos de su madre, según las personas que presenciaron el siniestro.

Estado de salud de la menor atacada por una jirafa

Por estos hechos, las autoridades del parque no reportaron personas heridas o fallecidas. Se desconoce si los familiares de la menor presentarán una denuncia contra el safari. Por ahora, solo se conocen videos e imágenes del incidente, en los cuales se observa a la niña siendo levantada por la jirafa brevemente y luego cayendo dentro de su vehículo.

Las autoridades han recordado lo peligroso que puede ser un safari cuando no se respetan las medidas de seguridad. En este sentido, se recomienda a las personas no bajar las ventanillas y no darles bolsas de comida a los menores, ya que los animales hambrientos tienden a arrebatarlas.