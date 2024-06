Martin Ádám: El futbolista húngaro que se ha vuelto viral en la Eurocopa

En el mundo del fútbol, los jugadores son frecuentemente reconocidos por su habilidad, destreza y rendimiento en el campo. Sin embargo, en la reciente Eurocopa, un delantero húngaro ha captado la atención no solo por su juego, sino también por su peculiar físico. Martin Ádám, el robusto delantero de la selección de Hungría, ha sido objeto de múltiples comentarios en redes sociales tras el primer partido del torneo en el que Hungría fue derrotada 1-3 por Suiza.

Con una imponente altura de 191 centímetros y un peso de 86 kilos, la figura de Ádám se destaca notablemente entre los futbolistas de élite, quienes usualmente exhiben un físico más esbelto y atlético. Su constitución robusta, acompañada de una larga barba pelirroja, le ha valido una ola de comentarios en redes sociales. Algunos usuarios se han burlado de su apariencia, creando memes y comentarios hirientes que se difundieron rápidamente. No obstante, Ádám, delantero del Ulsan Hyundai de Corea del Sur, no ha dejado que estas críticas lo afecten profundamente.

Después del partido contra Suiza, Ádám decidió enfrentar los comentarios en una rueda de prensa. El delantero expresó sus sentimientos sobre las burlas que recibió. “Por supuesto que me llegaron uno o dos memes. Normalmente, me río de ellos. Nací así, es la forma de mi cuerpo. Obviamente, no tenía este tamaño cuando nací, pero no puedo cambiar mi genética. Pero sí, eso es todo lo que puedo decir al respecto”, explicó.

La reacción del público ha sido variada. Mientras algunos se han mostrado crueles en sus comentarios, otros han ofrecido su apoyo y admiración. Muchos aficionados han comparado a Ádám con personajes de la popular serie ‘Vikingos’, destacando su aspecto imponente y su barba distintiva. Este grupo de seguidores aprecia su apariencia única y ve en él una figura inspiradora y diferente en el mundo del fútbol profesional.

A pesar de la atención que ha recibido su físico, Martin Ádám mantiene su enfoque en el objetivo principal: el éxito de su equipo en la Eurocopa. Con el respaldo de sus compañeros y el cuerpo técnico, Ádám está decidido a demostrar su valía en el campo. La presión de la crítica y la atención mediática no han distraído su concentración en el torneo. Para Ádám, lo más importante es contribuir al avance de Hungría a la siguiente fase del campeonato.

🇭🇺🗣️ Hungary striker Martin Adam: “The posts? Of course one or two get to me, I usually have a laugh about it.”

“I was born this way, I have this body shape, I’m not saying that I was this big when I was born, but I have a basic, physique, genetics, I can’t change that.” (M4) pic.twitter.com/FVKdULGgpK

— EuroFoot (@eurofootcom) June 16, 2024