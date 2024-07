VIDEO. Supuesto ladrón queda atrapado en puerta de casa en Esquipulas

Un video que captura el momento en que un presunto ladrón queda atrapado en una residencia de Esquipulas se hizo viral en las redes sociales, generando una ola de comentarios y reacciones en la comunidad virtual.

El hombre quedó atrapado en la parte inferior de la puerta, con la mitad de su cuerpo afuera de la casa y la otra mitad adentro, mientras intentaba abrir la entrada para sustraer objetos de valor.

Vecinos alarmados al escuchar los gritos de un hombre, se percataron de que se trataba de un delincuente que se encontraba atrapado entre la puerta, la cual intentaba abrir para sustraer objetos de valor.

La estructura de la puerta, al ser doble, ejerció una presión que lo dejó atrapado en una posición comprometida hasta que fue descubierto por los residentes. Según relatos de vecinos, el individuo había ingresado durante la madrugada y se encontró en apuros al intentar salir por sus propios medios.

El peculiar incidente tuvo lugar la mañana del martes en la colonia Santa Marta, zona 1 de Esquipulas, Chiquimula.

La intervención rápida de socorristas y autoridades fue fundamental para liberar al presunto ladrón utilizando herramientas especializadas. Tras ser liberado, fue entregado a la Policía Nacional Civil (PNC).

El incidente ha captado la atención de muchos en la comunidad local y en las plataformas digitales, donde los usuarios han expresado sorpresa y humor ante la situación inusual en la que se encontró el presunto delincuente.

“Cuando no sos bueno ni para robar por la gran”; “Los que tenemos sobrepeso no podemos robar”, “Mi primera chamba 🤡🤡”; “Le paso las del mono de plano no quiere soltar lo que agarró por eso no puede salir”, son algunos de los comentarios en el video viral.