LeBron James acuerda renovar con Los Ángeles Lakers

LeBron James, el icónico jugador y máximo anotador en la historia de la NBA, ha acordado una renovación de contrato con Los Angeles Lakers por dos años y 104 millones de dólares, según informaron este miércoles la cadena ESPN y el portal The Athletic. Este nuevo acuerdo asegura la permanencia de James en la franquicia hasta la temporada 2025-2026, consolidando su compromiso con el equipo con el que logró uno de sus cuatro anillos de campeón en la NBA.

A pesar de que LeBron James cumplirá 40 años en diciembre, su rendimiento en la cancha sigue siendo excepcional. Su longevidad y consistencia en el más alto nivel del baloncesto han sido asombrosas, y su capacidad para mantenerse competitivo a lo largo de los años le ha asegurado un lugar entre los más grandes de todos los tiempos. Desde su llegada a la NBA en 2003, LeBron ha sido una fuerza dominante, y su carrera se ha caracterizado por innumerables logros y récords.

Free agent LeBron James has agreed to a two-year, $104 million maximum deal to return to the Los Angeles Lakers, sources tell ESPN. Deal includes player option and no trade clause. pic.twitter.com/gAEOmvfAzZ

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 3, 2024