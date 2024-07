VIDEO. Beryl impacta a reportera durante transmisión en vivo

Beryl continúa su trayectoria como huracán, ahora en Estados Unidos, donde una reportera de televisión fue víctima de su fuerza mientras transmitía en vivo su reporte meteorológico. La periodista quedó atrapada en la intensidad del fenómeno natural que se formó hace poco más de una semana.

En un video compartido en las redes sociales, se observa la transmisión en vivo de la meteoróloga del canal del Clima de Estados Unidos, Molly McCollum. Al verse superada por las fuertes ráfagas de viento, la reportera se cubre la cabeza para mantener su capucha mientras sostiene el micrófono con la otra mano y da la espalda a la intensidad del aire.

Molly McCollum informaba sobre el clima desde Galveston, Texas, cuando el huracán Beryl tocó tierra en Estados Unidos, tras haber pasado por el Caribe y la Península de Yucatán, y avanzar hacia el norte del Atlántico, dejando al menos nueve personas fallecidas a su paso.

En el metraje, se observa a la meteoróloga luchando contra los fuertes vientos y la lluvia constante. En un momento, McCollum decidió ponerse en cuclillas, con una rodilla en tierra, para soportar las intensas ráfagas que la hicieron tambalearse, pero sin caer, mientras continuaba su reporte.

Powerful wind gusts and torrential rains are slamming the Texas coast as Hurricane #Beryl‘s eye moves inland.

Meteorologist @WXMolly is live in Galveston with the latest on the storm’s dangerous impacts: pic.twitter.com/a1lHjq4YlK

— The Weather Channel (@weatherchannel) July 8, 2024