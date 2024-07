Luis de la Fuente apuesta a la “identidad” de España para ganar la Eurocopa

Luis de la Fuente, seleccionador de la selección española, se mostró contundente y sereno durante la conferencia de prensa previa a la final de la Eurocopa 2024. Con el enfrentamiento contra Inglaterra en el horizonte, De la Fuente hizo énfasis en la identidad y la fortaleza de su equipo, destacando la importancia de mantenerse fieles a su estilo de juego para lograr la victoria.

“Si nosotros no somos España, no vamos a tener opciones de ganar”, afirmó De la Fuente. El técnico subrayó la necesidad de centrarse en ser mejores y en trabajar más intensamente. “Tenemos que ser reconocidos y reconocibles por nuestras fortalezas. Lejos de lo que ofrezca el rival, que tiene muchas cualidades, vamos a tratar de imponer las nuestras. Siendo nosotros creo que tenemos posibilidades de ganar”, añadió.

🗣️ Luis de la Fuente: “Hay presente y un gran futuro. Estamos orgullosos de lo que hemos hecho”. ➡️ “La ilusión que este equipo ha generado no es algo gratis y se lo han ganado y trabajado. Ver a un país entregado a este equipo es algo maravilloso”#VamosEspaña | #EURO2024 pic.twitter.com/nIGhObJbk3 — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 13, 2024

De la Fuente insiste en mantener la “identidad”

De la Fuente insistió en que la fidelidad al estilo de juego ha sido clave en el desempeño de España durante el torneo. “Estamos convencidos de que si estamos aquí y cómo se ha desarrollado toda la Eurocopa es porque hemos sido fieles a nuestro estilo y a nuestra idea. Y vamos a seguir siendo fieles”, expresó con convicción.

El técnico español anticipó un encuentro muy equilibrado, donde cualquier error podría ser determinante. “Es una final. Muy difícil. Los dos somos grandísimas selecciones. Las mejores. Por eso estamos en la final. Desde luego, será un partido muy equilibrado. Estos partidos se deciden por auténticos detalles. No cometamos errores. El que menos errores cometa tiene más posibilidades de ganar”, destacó.

De la Fuente remarcó el excelente momento que atraviesa su equipo, destacando la recuperación de todos los jugadores de los inconvenientes previos. “Estamos en un momento excepcional para afrontar una final”, subrayó.

A pesar de las apuestas y análisis externos, De la Fuente no cree que haya un favorito claro. “Sabemos que no hay favorito. Está muy equilibrado, igual que en estas eliminatorias. El favorito lo dejamos para las casas de apuestas. Sabemos que si no estamos por encima del nivel de los últimos partidos, pues no vamos a tener posibilidad de ganar”, explicó.

El técnico se mostró confiado en las capacidades de su equipo, asegurando que están preparados para pelear y ganar la final. “Dentro del respeto al rival, con el máximo convencimiento”, recalcó.

De la Fuente destacó la importancia de reconocer el esfuerzo del equipo, independientemente del resultado final. “La memoria es bastante frágil y desagradecida con los deportistas que juegan una final. Es lógico que se recuerde al que gana, pero en los competidores no te olvidan nunca. Por eso, el orgullo de estar en una final y valorar cómo se ha conseguido”, comentó.

El seleccionador español instó a sus jugadores a disfrutar del momento histórico que están viviendo. “Desde la tranquilidad y la calma está la posibilidad de ganar una Eurocopa. Tiene que dar una alegría de disfrutar de algo que va a ser un recuerdo para toda la vida, independientemente de lo que pase luego. Que disfruten de este momento, que se lo han ganado. Tienen una oportunidad histórica de hacer algo y poner a España en lo más alto del escalafón de ganadores de esta competición”, añadió.

Antes de la final, De la Fuente planea pedir a sus jugadores que disfruten del momento. “Realmente, me ruborizo a veces de tanto pedirles. Este domingo es el día que menos les voy a pedir. Lo dan todo, son un ejemplo. Les veo las caras, con el espíritu que tienen y simplemente les diré que disfruten de algo que se han ganado a base de muchísimo trabajo, de mucha dedicación, concentración y momentos difíciles. Que lo disfruten. Eso les voy a decir”, avanzó.

Con el once inicial ya definido y con el reconocimiento para los lesionados Pedri González y Ayoze Pérez, De la Fuente evitó comparaciones con generaciones anteriores de la selección española. “No me atrevería a decir tanto, porque estamos hablando de selecciones míticas de la historia del fútbol español. Queremos empezar a hacer historia. Ya hemos hecho una parte importante en el desarrollo y el proceso de esta Eurocopa. Son jugadores que tienen una alegría y una madurez impropia para personas tan jóvenes, pero saben qué nos jugamos. Y luego están muy bien acompañados con jugadores más expertos”, valoró.

Sobre el rival, Inglaterra, De la Fuente reconoció su gran potencial. “Sabemos que tiene un potencial futbolístico fantástico, con grandes individualidades y trabajo en conjunto. Y puede aparecer este domingo y dar la mejor versión de lo que pensamos que puede dar, que para mí es un nivel superior. A un partido incluso siendo mucho peor, se puede ganar”, concluyó.