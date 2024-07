‘La Velada’ boxística de Ibai Llanos rompe récords de audiencia

La Velada del Año 4, organizada por el famoso streamer Ibai Llanos, ha sido un evento sin precedentes en el mundo del entretenimiento digital y físico. Con cerca de 60 millones de seguidores en redes sociales, Ibai ha logrado convertir su reto personal en un fenómeno de masas, llenando el Estadio Santiago Bernabéu y logrando la mayor asistencia en la historia de España para un evento de boxeo.

Ibai Llanos, originario de Bilbao y nacido en 1995, ha revolucionado el concepto de eventos en vivo. En esta cuarta edición de La Velada del Año, las entradas se agotaron en apenas dos horas después de salir a la venta en abril. Durante el primer combate, Ibai batió un nuevo récord de audiencia en directo a través de las redes sociales, alcanzando más de 3,5 millones de dispositivos únicos conectados a su transmisión en Twitch.

¿Qué es la Velada y por qué es tan popular?

“Te mentiría si te dijera que no estoy muy nervioso. Esta última semana me he puesto muy nervioso”, confesó Ibai a la agencia de noticias EFE. La expectación generada por este evento solo ha sido comparable con la de estrellas mundiales como Taylor Swift. “Da impresión. Un poco de vértigo. Tienes la responsabilidad de que la gente se lo pase bien, que es a lo que nos dedicamos. Y siento mucho orgullo también. Hace años cuando era joven era inimaginable”, añadió.

La Velada del Año comenzó como una broma entre creadores de contenido en internet, pero ha evolucionado hasta convertirse en un fenómeno global. “La Velada del Año es un evento de boxeo organizado por creadores de contenido (en internet). Gente que se dedica a YouTube y a hacer tweets, y que empezó como una broma hace 3 años”, explicó Ibai.

El evento ha logrado conectar a millones de personas a través de Twitch, la plataforma de streaming propiedad de Amazon, rompiendo el récord histórico mundial que anteriormente ostentaba la tercera edición de La Velada del Año. La asistencia en el Bernabéu, con cerca de 80,000 localidades vendidas, superó cualquier evento pugilístico previo en España, incluyendo el famoso combate entre Paulino Uzcudun y Primo Carnera en 1930.

El público que asiste a La Velada del Año es variado, incluyendo a muchos menores acompañados por sus padres. Aficionados de todas partes de España e incluso de Latinoamérica se desplazaron hasta Madrid para ser parte de este evento único. “Lo que me gusta más de la Velada del Año es estar todos viviendo, sintiendo lo mismo, ver a los streamers y estar aquí con toda la gente por los conciertos y aunque sea boxeo, que se hace algo raro. No me gusta el boxeo pero por ellos si que lo he seguido”, comentó Violeta, una joven de 15 años que viajó desde Huelva acompañada por su madre.

“Vengo por acompañarla, porque aunque no sigo a los streamers sí los veo en la tele con ella”, dijo Eli, de 43 años, reflexionando sobre cómo ha cambiado el entretenimiento: “Me parece que los chavales se lo están currando mucho. No veo bien que pasen tanto tiempo con las pantallas pero la verdad es que en la tele cada vez hay menos cosas para los chavales”.

La Velada del Año no se limita solo a combates de boxeo. El evento, que dura siete horas, alterna peleas de boxeo con actuaciones musicales de artistas reconocidos como Will Smith, David Bisbal, Paulo Londra, Bizarrap, Nicky Jam y Julieta Venegas. Los combates amateur, en los que los participantes se preparan durante meses y comparten su progreso en vivo en sus canales, enfrentan a 22 streamers españoles y latinoamericanos en seis peleas. Estas incluyen tanto boxeo tradicional como modalidades innovadoras, como un combate dos contra dos y un rey de la pista con 10 participantes.

Desde horas antes de la apertura de puertas del Bernabéu, la emoción era palpable. Los asistentes, entregados a cada combate y actuación, demostraron que esta nueva forma de entretenimiento, que combina el mundo digital con el físico, ha llegado para quedarse. Ibai Llanos, con su visión y capacidad para conectar con millones de personas, ha logrado lo impensable, fusionando el entretenimiento virtual y real en un espectáculo inolvidable.