Revelan video de una fuerte pelea entre Jennifer López y Ben Affleck

En medio de los rumores de divorcio entre Jennifer López y Ben Affleck, salió a relucir un video que muestra a la pareja discutiendo en la calle.

Al parecer las cosas venían mal desde el año pasado. Las imágenes corresponden a mayo 2023 en donde el actor se ve muy molesto con la cantante, mientras ambos caminan hacia el auto.

El incidente ocurrió cuando caminaban por las calles de Beverly Hills. Testigos presenciales relatan que la discusión comenzó con palabras acaloradas y gestos tensos.

The way he slams the door says it all. pic.twitter.com/EvLbAcbskT

— Wild content (@NoCapFights) July 16, 2024