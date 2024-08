Sofía Vergara le da la bienvenida a Agosto con un candente topless

Hace unos días, Salma Hayek sorprendió al darle la bienvenida a Agosto con unas sensuales fotos en bikini y ahora fue el turno de Sofía Vergara.

La actriz colombiana le dijo hola al octavo mes del año con un candente topless y tanga, elevando la temperatura de sus miles de fans.

Esta vez no desafío las reglas de Instagram. La fotografía es artística y sale de espaldas y es parte de un viejo calendario para el que posó cuando era joven, porque en la historia puso la etiqueta #TBT.

No es la primera vez que la colombiana sorprende con imágenes de su juventud. Sus seguidores en redes sociales ya han tenido otras oportunidades para admirar fotografías antiguas.

En la mayoría de imágenes aparece en bikini durante los primeros años de su carrera como modelo en Colombia. En esa época apenas comenzaba su camino hacia la fama internacional que hoy disfruta.

A sus 52 años ha logrado mantener su espectacular cuerpazo a base de una alimentación adecuada y su rutina de ejercicios, así lo dijo durante una entrevista a Women’s Health.

Isabella Santodomingo, famosa artista colombiana, admitió públicamente su decepción hacia su colega y compatriota Sofía Vergara por su participación en la serie Griselda.

Durante una conversación con la periodista española Eva Rey en su programa de entrevistas Desnúdate con Eva, Santodomingo expresó sus opiniones sobre el nuevo proyecto que protagonizó la barranquillera.

A pesar de reconocer el éxito de su colega, se mostró crítica respecto a la decisión de darle vida de una narcotraficanteque, a su juicio, perpetúa una imagen negativa del país a nivel internacional.

“Me decepcioné un poquito, primero me alegré que haya decidido dejar de hacer comedia y hacer algo dramático dije: ‘ay que chévere que se lance, que explore otras cosas’, de verdad que me emocioné por ella, pero al mismo tiempo me decepcioné cuando me di cuenta que lo que escogió fue Griselda” relató Santodomingo.