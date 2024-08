¿Por qué compartir memes está afectando al medio ambiente?

Compartir memes en exceso podría tener efectos nocivos en el medio ambiente, según un estudio reciente del profesor Ian Hodgkinson de la Universidad de Loughborough. El estudio destaca que la mayoría de estos datos se convierten en “datos oscuros”, lo que genera un impacto climático significativo.

Hodgkinson, citado por el diario británico The Guardian, descubrió que el 68 % de los datos utilizados por las empresas son “datos oscuros” que nunca se vuelven a utilizar, y estima que los datos personales siguen una tendencia similar.

El experto señala que cada publicación o imagen compartida contribuye a una huella de carbono. Aunque un solo meme no causará un daño significativo al planeta, la acumulación de millones de imágenes no utilizadas en los dispositivos de las personas representa un consumo energético considerable.

Además, los operadores de la nube fomentan el almacenamiento de datos innecesarios para incrementar el pago por el almacenamiento, incluso si los datos nunca se utilizan nuevamente. Aunque su impacto puede parecer menor en comparación con otras fuentes de carbono, el problema es cada vez más evidente. Se estima que en uno o dos años, toda la energía renovable disponible no será suficiente para satisfacer la demanda energética de los datos.

