Difunden video del accidente en Machu Picchu con guatemaltecos entre los pasajeros

Un video difundido recientemente muestra el accidente que sufrió un grupo de turistas en Perú mientras viajaban en un autobús rumbo a Machu Picchu. Entre los 32 pasajeros a bordo, se encontraban dos guatemaltecos, dos de los cuales resultaron heridos tras el volcamiento del vehículo en una peligrosa curva de la carretera.

El autobús, perteneciente a la empresa de transportes Consettur, transportaba a turistas de diversas nacionalidades, incluidos viajeros de Chile, Italia, Guatemala, Brasil, China, Taiwán y Venezuela. El incidente ocurrió el pasado miércoles a las 11:15 de la mañana, cuando el vehículo regresaba de la visita a la histórica ciudad inca con destino a Machu Picchu Pueblo.

Las autoridades locales aún no han revelado las identidades de los guatemaltecos heridos, pero según el medio Cusco Post, se sabe que los dos connacionales afectados fueron trasladados a un centro de salud cercano para recibir atención médica adecuada. De los 32 pasajeros, diez resultaron heridos, y dos de ellos presentan lesiones graves.

Imágenes capturadas antes del accidente muestran a los turistas, incluidos los guatemaltecos, disfrutando del viaje a Machu Picchu. En una de las imágenes, se observa a una de las pasajeras utilizando un bastón, mientras el resto del grupo aparentaba estar cansado por la travesía, pero emocionado por la experiencia.

#Ayuda Actualizando accidente @MachuPicchuOF , me informa Jorge Polanco que, de los 4 mexicanos heridos 3 necesitan operación. Que el camión era del parque de Machu Picchu y NO se quiere hacer responsable del accidente. La clínica adonde llevaron a los mexicanos no puede hacer… pic.twitter.com/vebqdj2ZHn

— Lourdes mendoza (@lumendoz) September 17, 2024