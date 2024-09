Prueba de ADN confirma Luis Enrique Guzmán no es el padre de Apolo

Los conflictos entre Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna han llegado a un punto crucial tras la revelación de los resultados de la prueba de ADN.

El hijo de Silvia Pinal y Apolo se sometieron a exámenes de paternidad realizados por el Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) para esclarecer si él es el padre biológico del menor, como ella ha defendido públicamente.

Hace tiempo, él afirmó que no era el padre del niño, lo que desató una serie de disputas legales y mediáticas.

Por su parte, Mayela negó categóricamente estas declaraciones y exigió que se realizara una prueba de ADN formal para zanjar la situación.

A través de un comunicado, ella confirmó los resultados de la prueba de ADN, los cuales establecen que Guzmán no es el padre biológico de su hijo.

“Les quiero compartir el resultado de la prueba de ADN, el cual nos fue jurídicamente notificado, el día de hoy, miércoles 18 de septiembre; por tanto y, en mi pleno derecho de informarles, les comunico que el resultado es negativo.

Ya se tomaron las medidas legales prudentes, a fin de resguardar los derechos humanos y constitucionales de mi pequeño; sin embargo, les ruego, manejar la situación con el sentido humano que requiere un pequeño de tan solo 5 años”, señaló.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Entre Famosos MX (@entrefamososmx)

¿Ya lo sabe Silvia Pinal?

La disputa entre Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna comenzó meses atrás, cuando él afirmó que una prueba de ADN, realizada fuera del marco legal, indicaba que no era el padre del menor.

Ella cuestionó la validez de esa prueba, argumentando que no era oficial, y desde entonces ambos han estado envueltos en un proceso legal para determinar la paternidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Luis Enrique Guzman (@luisenriquegp)

Frente a los medios de comunicación, él a se dijo triste por el resultado de la prueba de ADN pero reafirmó su amor por el pequeño.

“Ya lo sabía, pero la verdad no es algo agradable. Estoy triste porque yo amo mucho a Apolo y es difícil. Creció conmigo tres años y medio y completamente adorado por mi familia”.

Además, señaló que no ha querido contarle nada a La diva de México para no agobiarla. “No se lo he dicho, hoy estaba un poco de malas y la verdad no la quise agobiar”.