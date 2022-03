Él es el verdadero padre de la hija de Héctor Sandarti

Hace unos años, Héctor Sandarti tomó una decisión importante: renunciar a ser padre biológico por amor. Él mismo confesó las razones que lo llevaron a decidirlo.

“Un día Paulina [mi esposa] me dijo: ‘Héctor te amo demasiado y tanto te amo que estoy dispuesta a renunciar a ti si tú deseas tener hijos biológicos porque yo no te los voy a poder dar, así que quiero por favor que lo pienses muy bien y que me digas la verdad y lo que realmente deseas y sientes antes de que esto continúe y que mi hija y yo nos sigamos enamorando más de ti”.